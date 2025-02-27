Трамп подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку по редкоземельным элементам

Вашингтон в кратчайшие сроки собирается подписать с Киевом соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и прочих минералов. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.
«Президент [Владимр] Зеленский приедет ко мне утром в пятницу, и мы подпишем действительно очень важное для обеих сторон соглашение, потому что оно действительно позволит нам попасть в эту страну (на Украину — прим. URA.RU). Мы будем там работать. Там будет работать много людей», — цитирует Дональда Трампа агентство ТАСС.
По оценке аналитиков, сделка принесет Штатам порядка 20 млрд долларов, пишет «Царьград». РФ ранее также изъявляла о желании совместно сотрудничать по двум направлениям: добыча редкоземельных металлов и поставки алюминия в США. О том, кто подпишет документы и что стоит на кону — узнаете здесь.
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