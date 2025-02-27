27 февраля 2025

Трамп отказался помогать британским солдатам на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Дональда Трампа, британским военным на Украине не стоит ожидать поддержки США
По словам Дональда Трампа, британским военным на Украине не стоит ожидать поддержки США Фото:

Соединенные Штаты не станут помогать британским военным в зоне проведения спецоперации ВС РФ в случае, если представители Европы на фронт направят иностранный контингент. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Я всегда считал, что британцам не нужна особая помощь. Они прекрасно могут о себе позаботиться. Знаете что? <...> Британцы были и остаются невероятными солдатами, невероятными военными», — сказал Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером. Событие освещает Reuters.

Ранее Трамп проигнорировал вопрос об отправке на Украину европейских миротворцев, отметив, что не хочет говорить об этом. Сейчас в Вашингтоне открыто обсуждают гарантии украинской безопасности без участия собственных войск, напоминает «Царьград». За отправку солдат на передовую вместе с британскими властями выступили Германия и Франция.

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Соединенные Штаты не станут помогать британским военным в зоне проведения спецоперации ВС РФ в случае, если представители Европы на фронт направят иностранный контингент. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп. «Я всегда считал, что британцам не нужна особая помощь. Они прекрасно могут о себе позаботиться. Знаете что? <...> Британцы были и остаются невероятными солдатами, невероятными военными», — сказал Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером. Событие освещает Reuters. Ранее Трамп проигнорировал вопрос об отправке на Украину европейских миротворцев, отметив, что не хочет говорить об этом. Сейчас в Вашингтоне открыто обсуждают гарантии украинской безопасности без участия собственных войск, напоминает «Царьград». За отправку солдат на передовую вместе с британскими властями выступили Германия и Франция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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