Трамп отказался помогать британским солдатам на Украине

Соединенные Штаты не станут помогать британским военным в зоне проведения спецоперации ВС РФ в случае, если представители Европы на фронт направят иностранный контингент. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.
«Я всегда считал, что британцам не нужна особая помощь. Они прекрасно могут о себе позаботиться. Знаете что? <...> Британцы были и остаются невероятными солдатами, невероятными военными», — сказал Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером. Событие освещает Reuters.
Ранее Трамп проигнорировал вопрос об отправке на Украину европейских миротворцев, отметив, что не хочет говорить об этом. Сейчас в Вашингтоне открыто обсуждают гарантии украинской безопасности без участия собственных войск, напоминает «Царьград». За отправку солдат на передовую вместе с британскими властями выступили Германия и Франция.
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