27 февраля 2025

Трамп дал прогноз, когда завершится конфликт на Украине

Трамп: регулирование конфликта случится или относительно скоро, или никогда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что урегулирование конфликта случится или относительно скоро, или никогда
Трамп заявил, что урегулирование конфликта случится или относительно скоро, или никогда Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится либо довольно скоро, либо не завершится никогда. Он отметил, что переговоры дипломатов продвигаются достаточно быстро. 

«Это продвигается довольно быстро», — сказал Трамп о дипломатии прекращения огня, выразив оптимизм по поводу того, что президент России Владимир Путин выполнит свою часть любой сделки. «Это произойдет либо относительно скоро, или никогда», — сообщает Reuters

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин ранее обсуждали возможности для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Трамп выразил уверенность в желании Путина прекратить боевые действия и отметил, что ожидает встречи с российским лидером для дальнейшего обсуждения условий мирного урегулирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится либо довольно скоро, либо не завершится никогда. Он отметил, что переговоры дипломатов продвигаются достаточно быстро.  «Это продвигается довольно быстро», — сказал Трамп о дипломатии прекращения огня, выразив оптимизм по поводу того, что президент России Владимир Путин выполнит свою часть любой сделки. «Это произойдет либо относительно скоро, или никогда», — сообщает Reuters.  Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин ранее обсуждали возможности для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Трамп выразил уверенность в желании Путина прекратить боевые действия и отметил, что ожидает встречи с российским лидером для дальнейшего обсуждения условий мирного урегулирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...