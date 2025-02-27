Трамп дал прогноз, когда завершится конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится либо довольно скоро, либо не завершится никогда. Он отметил, что переговоры дипломатов продвигаются достаточно быстро.
«Это продвигается довольно быстро», — сказал Трамп о дипломатии прекращения огня, выразив оптимизм по поводу того, что президент России Владимир Путин выполнит свою часть любой сделки. «Это произойдет либо относительно скоро, или никогда», — сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин ранее обсуждали возможности для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Трамп выразил уверенность в желании Путина прекратить боевые действия и отметил, что ожидает встречи с российским лидером для дальнейшего обсуждения условий мирного урегулирования.
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