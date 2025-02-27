Россиянам рассказали, когда можно будет забрать накопительную часть пенсии

Накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы, когда работодатели отчисляли в Пенсионный фонд России, либо негосударственный пенсионный фонд определенный процент от зарплаты сотрудников. И теперь ее можно забрать людям определенного возраста. Об этом заявила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
«В отличие от страховой пенсии, возраст выхода на выплаты накопительной части остается неизменным: мужчины могут оформить ее в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Так, в 2025 году право на получение накопительной пенсии получат женщины 1970 года рождения и мужчины, родившиеся в 1965 году», — рассказала Сорокина агентству «Прайм».
Для оформления этой части пенсии гражданам нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР) или выбранный негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если сумма накоплений не превышает 412 тысяч рублей, ее можно получить единовременно. Если же размер накоплений больше, деньги выплачиваются ежемесячно.
Большинство россиян считают, что достойная пенсия должна составлять 50 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование от SuperJob. В опросе участвовали экономически активные жители всех регионов страны, ориентированные на поиск высокооплачиваемой работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.