Forbes: ВС РФ применяют новую тактику с FPV-дронами в зоне СВО

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ВС РФ усилили эффективность дронов в наступлениях на ВСУ
ВС РФ усилили эффективность дронов в наступлениях на ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ начали активно использовать FPV-дроны в атаках сухопутными войсками, что позволяет более эффективно и быстро атаковать позиции противника. Вывод дронов на передовую позволил операторам, находящимся в тылу, с большей скоростью и точностью поражать цели, что сравнимо с артиллерийским огнем, но с высокой точностью ударов, отмечает Forbes.

Данное нововведение значительно усилило эффективность использования FPV-дронов в наступательных операциях русской пехоты, подчеркивает издание. «Штурмовые войска начали привозить с собой FPV-беспилотники. Такая тактика позволяет операторам дронов (которые остаются позади) гораздо быстрее поражать цели», — пишет Forbes.

По данным военных экспертов из британского аналитического центра RUSI, традиционная штурмовая тактика ВС РФ заключается в том, что пехотные подразделения на бронетехнике и легковом транспорте стремятся максимально приблизиться к позициям украинских войск, занимая укрытия до начала непосредственной атаки. По словам Forbes, применение FPV-дронов на начальной стадии атаки предоставляет дополнительную огневую поддержку, увеличивая шансы на успех.

Ранее сообщалось об успешном применении российскими военными спутникового дрона «Кукушка» и оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», обладающего уникальной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе. Эти разработки позволяют улучшить тактические возможности военных, увеличивая точность и скорость поражения целей. Подробнее о самодельных дронах России и их производстве читайте в материале URA.RU.

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Вооруженные силы РФ начали активно использовать FPV-дроны в атаках сухопутными войсками, что позволяет более эффективно и быстро атаковать позиции противника. Вывод дронов на передовую позволил операторам, находящимся в тылу, с большей скоростью и точностью поражать цели, что сравнимо с артиллерийским огнем, но с высокой точностью ударов, отмечает Forbes. Данное нововведение значительно усилило эффективность использования FPV-дронов в наступательных операциях русской пехоты, подчеркивает издание. «Штурмовые войска начали привозить с собой FPV-беспилотники. Такая тактика позволяет операторам дронов (которые остаются позади) гораздо быстрее поражать цели», — пишет Forbes. По данным военных экспертов из британского аналитического центра RUSI, традиционная штурмовая тактика ВС РФ заключается в том, что пехотные подразделения на бронетехнике и легковом транспорте стремятся максимально приблизиться к позициям украинских войск, занимая укрытия до начала непосредственной атаки. По словам Forbes, применение FPV-дронов на начальной стадии атаки предоставляет дополнительную огневую поддержку, увеличивая шансы на успех. Ранее сообщалось об успешном применении российскими военными спутникового дрона «Кукушка» и оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», обладающего уникальной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе. Эти разработки позволяют улучшить тактические возможности военных, увеличивая точность и скорость поражения целей. Подробнее о самодельных дронах России и их производстве читайте в материале URA.RU.
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