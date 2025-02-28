Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

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РФ предложила США начать восстанавливать прямое авиасообщение
РФ предложила США начать восстанавливать прямое авиасообщение Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российская сторона предложила США рассмотреть вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, прокомментировав встречу представителей двух государств в Стамбуле.

«Американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей российского ведомства.

Ранее в пресс-службе Госдепа США сообщили, что по итогам конфиденциальных встреч, проходивших между представителями Штатов и России в Стамбуле 27 февраля, было достигнуто соглашение о восстановлении нормальной работы дипломатических миссий двух стран. До настоящего момента не было раскрыто информации о составе участников переговоров или деталей обсуждаемых вопросов.

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Российская сторона предложила США рассмотреть вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, прокомментировав встречу представителей двух государств в Стамбуле. «Американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей российского ведомства. Ранее в пресс-службе Госдепа США сообщили, что по итогам конфиденциальных встреч, проходивших между представителями Штатов и России в Стамбуле 27 февраля, было достигнуто соглашение о восстановлении нормальной работы дипломатических миссий двух стран. До настоящего момента не было раскрыто информации о составе участников переговоров или деталей обсуждаемых вопросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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