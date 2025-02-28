Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

Российская сторона предложила США рассмотреть вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, прокомментировав встречу представителей двух государств в Стамбуле.
«Американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей российского ведомства.
Ранее в пресс-службе Госдепа США сообщили, что по итогам конфиденциальных встреч, проходивших между представителями Штатов и России в Стамбуле 27 февраля, было достигнуто соглашение о восстановлении нормальной работы дипломатических миссий двух стран. До настоящего момента не было раскрыто информации о составе участников переговоров или деталей обсуждаемых вопросов.
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