Суд в Челябинске отправил в СИЗО топ-менеджера «Макфы» Тофана. Фото, видео

28 февраля 2025 в 16:59 Размер текста - 17 +

Иван Тофан 20 лет отслужил в полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело топ-менеджеров национализированной «Макфы» Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под арест начальника службы закупа зерна холдинга «Макфа» Ивана Тофана. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Тофана меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 27 апреля 2025 года», — зачитал решение судья Артем Шагиахметов. Тофан вместе с директором по закупкам «Макфы» Владленом Паршиным был задержан сотрудниками ФСБ 27 февраля на территории предприятия. Паршин и Тофан подозреваются в покушении на получение взятки на сумму 16 млн рублей при закупках зерна. Деньги они намеревались получить от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров «Макфы». Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля. Тофан — бывший сотрудник правоохранительных органов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В судебном заседании свою вину он не признал. В пресс-службе холдинга URA.RU сообщили, что в холдинге оказывают содействие следствию. Сейчас все активы «Макфы» принадлежат государству — холдинг национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Ивана Тофана отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под арест начальника службы закупа зерна холдинга «Макфа» Ивана Тофана. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Тофана меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 27 апреля 2025 года», — зачитал решение судья Артем Шагиахметов. Тофан вместе с директором по закупкам «Макфы» Владленом Паршиным был задержан сотрудниками ФСБ 27 февраля на территории предприятия. Паршин и Тофан подозреваются в покушении на получение взятки на сумму 16 млн рублей при закупках зерна. Деньги они намеревались получить от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров «Макфы». Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля. Тофан — бывший сотрудник правоохранительных органов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В судебном заседании свою вину он не признал. В пресс-службе холдинга URA.RU сообщили, что в холдинге оказывают содействие следствию. Сейчас все активы «Макфы» принадлежат государству — холдинг национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ.