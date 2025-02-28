Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил под арест начальника службы закупа зерна холдинга «Макфа» Ивана Тофана. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Тофана меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 27 апреля 2025 года», — зачитал решение судья Артем Шагиахметов.
Тофан вместе с директором по закупкам «Макфы» Владленом Паршиным был задержан сотрудниками ФСБ 27 февраля на территории предприятия. Паршин и Тофан подозреваются в покушении на получение взятки на сумму 16 млн рублей при закупках зерна. Деньги они намеревались получить от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей посреднику из числа менеджеров «Макфы». Посредником в передаче взятки выступил еще один сотрудник предприятия — Дмитрий Шепеля.
Тофан — бывший сотрудник правоохранительных органов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В судебном заседании свою вину он не признал.
В пресс-службе холдинга URA.RU сообщили, что в холдинге оказывают содействие следствию. Сейчас все активы «Макфы» принадлежат государству — холдинг национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ.
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