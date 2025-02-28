Под Екатеринбургом резко выросло число отравившихся детей

В Ревде число детей с острой кишечной инфекцией выросло до 11
© Служба новостей «URA.RU»
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С предварительным диагнозом в больницу с 21 по 26 февраля поступили 12 детей и двое взрослых
С предварительным диагнозом в больницу с 21 по 26 февраля поступили 12 детей и двое взрослых Фото:

В Ревде (Свердловская область) число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек. 11 из них — дети, сообщили URA.RU в пресс-службе горбольницы.

«С 27 февраля 2025 года в инфекционном отделении нашего медицинского учреждения находятся на стационарном лечении 13 человек с диагнозом острая кишечная инфекция, из которых 11 являются детьми», — говорится в сообщении. Как пояснил собеседник, только семеро из несовершеннолетних — подростки.

По данным медучреждения, все пациенты инфекционного отделения находятся в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Некоторых должны выписать уже на днях.

Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. Тогда в Роспотребнадзоре заявляли, что случаев групповой и вспышечной заболеваемости ни среди детей, ни среди взрослых в Ревде не было. В больнице называли ситуацию контролируемой.

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В Ревде (Свердловская область) число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек. 11 из них — дети, сообщили URA.RU в пресс-службе горбольницы. «С 27 февраля 2025 года в инфекционном отделении нашего медицинского учреждения находятся на стационарном лечении 13 человек с диагнозом острая кишечная инфекция, из которых 11 являются детьми», — говорится в сообщении. Как пояснил собеседник, только семеро из несовершеннолетних — подростки. По данным медучреждения, все пациенты инфекционного отделения находятся в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Некоторых должны выписать уже на днях. Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. Тогда в Роспотребнадзоре заявляли, что случаев групповой и вспышечной заболеваемости ни среди детей, ни среди взрослых в Ревде не было. В больнице называли ситуацию контролируемой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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