Под Екатеринбургом резко выросло число отравившихся детей

В Ревде (Свердловская область) число пациентов с острой кишечной инфекцией выросло до 13 человек. 11 из них — дети, сообщили URA.RU в пресс-службе горбольницы.
«С 27 февраля 2025 года в инфекционном отделении нашего медицинского учреждения находятся на стационарном лечении 13 человек с диагнозом острая кишечная инфекция, из которых 11 являются детьми», — говорится в сообщении. Как пояснил собеседник, только семеро из несовершеннолетних — подростки.
По данным медучреждения, все пациенты инфекционного отделения находятся в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Некоторых должны выписать уже на днях.
Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Тогда сообщалось, что несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. Тогда в Роспотребнадзоре заявляли, что случаев групповой и вспышечной заболеваемости ни среди детей, ни среди взрослых в Ревде не было. В больнице называли ситуацию контролируемой.
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