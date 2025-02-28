Экс-глава дорожной фирмы признал взятку сотруднику Ростехнадзора в Челябинске

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Фигурант дела сознался во взятке Фото:

Бывший директор Уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгий Голембиовский, обвиняемые в даче взятки сотруднику Ростехнадзора, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Уральского филиала АО „ДЭП № 33“. Обвиняемый вину признал в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Голембиовского обвиняют в передаче взятки сотруднику Ростехнадзора за приемку некачественно выполненных работ на участке трассы М-5 «Урал». Сумма взятки составила 700 тысяч рублей. Обвинение предъявлено по пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). На имущество (11 миллионов рублей) и банковские счета (44 миллиона рублей) обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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Бывший директор Уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгий Голембиовский, обвиняемые в даче взятки сотруднику Ростехнадзора, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Уральского филиала АО „ДЭП № 33“. Обвиняемый вину признал в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Голембиовского обвиняют в передаче взятки сотруднику Ростехнадзора за приемку некачественно выполненных работ на участке трассы М-5 «Урал». Сумма взятки составила 700 тысяч рублей. Обвинение предъявлено по пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). На имущество (11 миллионов рублей) и банковские счета (44 миллиона рублей) обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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