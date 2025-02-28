Экс-глава дорожной фирмы признал взятку сотруднику Ростехнадзора в Челябинске

Бывший директор Уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгий Голембиовский, обвиняемые в даче взятки сотруднику Ростехнадзора, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Уральского филиала АО „ДЭП № 33“. Обвиняемый вину признал в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Голембиовского обвиняют в передаче взятки сотруднику Ростехнадзора за приемку некачественно выполненных работ на участке трассы М-5 «Урал». Сумма взятки составила 700 тысяч рублей. Обвинение предъявлено по пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). На имущество (11 миллионов рублей) и банковские счета (44 миллиона рублей) обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!