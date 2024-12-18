«Обыски в Челябинске, Екатеринбурге и Москве»: ФСБ вскрыла коррупцию в Ростехнадзоре

УФСБ по Челябинской области раскрыла коррупционную сеть в Ростехнадзоре

18 декабря 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала пятерых человек, связанных с коррупцией в Ростехнадзоре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с сотрудниками центрального аппарата СК РФ провели ряд обысков в подразделениях Уральского управления Ростехнадзора. По данным URA.RU, оперативно-следственные мероприятия проходили в Москве, Челябинске и Екатеринбурге. «Мероприятия проходили в рамках ранее возбужденных уголовных дел по ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.5 ст. 291 УК РФ. Задержано пять человек, среди которых двое являются руководителями подконтрольной сотрудникам надзорного ведомства коммерческой структуры», — рассказал URA.RU источник. Предварительно, руководители сразу нескольких подразделений повязли в коррупции. За деньги они незаконно выдавали разрешительную техдокументацию для предприятий Челябинской и Свердловской областей. На данный момент сумма выявленных взяток составляет 5,7 млн рублей. URA.RU направило запросы в пресс-службы СК РФ и управления Ростехнадзора. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Летом текущего года силовики уже приходили в челябинское подразделение надзорного ведомства. Тогда была задержана главный госинспектор Марина Аппалькова. Ее обвинили в получении взяток. По версии следствия, женщина получила от гендиректора коммерческой структуры более 1,7 миллиона рублей за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. При этом, по словам самой женщины, в обвинении речь идет о сумме в 5,7 млн рублей, с чем она не согласна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с сотрудниками центрального аппарата СК РФ провели ряд обысков в подразделениях Уральского управления Ростехнадзора. По данным URA.RU, оперативно-следственные мероприятия проходили в Москве, Челябинске и Екатеринбурге. «Мероприятия проходили в рамках ранее возбужденных уголовных дел по ч.6 ст. 290 УК РФ и ч.5 ст. 291 УК РФ. Задержано пять человек, среди которых двое являются руководителями подконтрольной сотрудникам надзорного ведомства коммерческой структуры», — рассказал URA.RU источник. Предварительно, руководители сразу нескольких подразделений повязли в коррупции. За деньги они незаконно выдавали разрешительную техдокументацию для предприятий Челябинской и Свердловской областей. На данный момент сумма выявленных взяток составляет 5,7 млн рублей. URA.RU направило запросы в пресс-службы СК РФ и управления Ростехнадзора. Ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Летом текущего года силовики уже приходили в челябинское подразделение надзорного ведомства. Тогда была задержана главный госинспектор Марина Аппалькова. Ее обвинили в получении взяток. По версии следствия, женщина получила от гендиректора коммерческой структуры более 1,7 миллиона рублей за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. При этом, по словам самой женщины, в обвинении речь идет о сумме в 5,7 млн рублей, с чем она не согласна.