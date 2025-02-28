Прощеные Путиным Свердловской области миллиардные долги потратят на ЖКХ: инсайд

Долги Свердловской области по бюджетным кредитам, которые год назад поручил списать президент Владимир Путин, простят по особой схеме. По словам источника URA.RU, федеральное Минэкономразвития предварительно согласовало региональным властям механизм, по которому большую часть взятых в кредит денег нужно потратить на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства.
«Списанию подлежит две трети задолженности, которая образовалась на 1 марта 2024 года — это порядка 30 млрд рублей. За шесть лет, с 2025-го по 2030 годы, 5,5 млрд — ежегодно высвобождаемые средства (выплата заложена в бюджете), из них не меньше половины надо направить на проекты ЖКХ, в том числе на ремонт и замену лифтов. Вроде долги простили, а по итогу оказались все равно должны», — поделился собеседник.
О том, что с регионов могут списать часть долгов по бюджетным кредитам, Путин заявил 29 февраля 2024 года, выступая с посланием к Федеральному собранию. Президент заявлял, что необходимо снизить долговую нагрузку регионов. Что «долговые» деньги могут пойти на коммунальную инфраструктуру, говорила и замминистра финансов Свердловской области в июне прошлого года, когда механизм списания только прорабатывался. Общий долг Свердловской области по бюджетным кредитам — чуть больше 40 млрд рублей.
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