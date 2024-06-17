Минфин раскрыл, сколько долгов спишут со Свердловской области по команде Путина

Долг, который спишут со Свердловской области после февральского поручения президента России Владимира Путина, составляет порядка 40 млрд рублей. Такую сумму, общаясь с депутатами на заседании одного из комитетов, озвучила замминистра финансов региона Светлана Климук. При этом все еще непонятно, при каких условиях их спишут и когда.
«[Речь идет о списании] порядка 40 млрд, но это очень дискуссионный вопрос. Мы участвовали в заседаниях разных рабочих групп, предлагается много вариантов [при каких условиях можно списать кредиты], и пока еще ни к чему не пришли. Например, при наличии инвестпроектов — в течение нескольких лет смотрим, как поступают доходы от них, тогда что-то списываем. Есть предложение смотреть на развитие и ремонт действующей коммунальной инфраструктуры», — рассказала Климук.
Еще один вариант, который предлагают участники рабочей группы — уже в 2025 году списать все долги, а затем смотреть, как субъекты развиваются по озвученным выше направлениям. Если плохо — инвестпроектов нет, коммунальная инфраструктура не модернизируется — восстанавливать долг. «[Федеральный] Минфин упирается, когда эта песня закончится, непонятно. Нам бы тоже уже хотелось ясности, потому что надо бюджет составлять», — добавила Климук.
О том, что с регионов могут списать часть долгов по бюджетным кредитам, Путин заявил 29 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию. По мнению президента, необходимо снизить долговую нагрузку регионов.
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