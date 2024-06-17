17 июня 2024

Минфин раскрыл, сколько долгов спишут со Свердловской области по команде Путина

Минфин: сумма долгов, которые спишут со Свердловской области, порядка 40 млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма долга Свердловской области по бюджетным кредитам - 71,4 млрд рублей. 2/3 могут списать
Общая сумма долга Свердловской области по бюджетным кредитам - 71,4 млрд рублей. 2/3 могут списать Фото:

Долг, который спишут со Свердловской области после февральского поручения президента России Владимира Путина, составляет порядка 40 млрд рублей. Такую сумму, общаясь с депутатами на заседании одного из комитетов, озвучила замминистра финансов региона Светлана Климук. При этом все еще непонятно, при каких условиях их спишут и когда.

«[Речь идет о списании] порядка 40 млрд, но это очень дискуссионный вопрос. Мы участвовали в заседаниях разных рабочих групп, предлагается много вариантов [при каких условиях можно списать кредиты], и пока еще ни к чему не пришли. Например, при наличии инвестпроектов — в течение нескольких лет смотрим, как поступают доходы от них, тогда что-то списываем. Есть предложение смотреть на развитие и ремонт действующей коммунальной инфраструктуры», — рассказала Климук.

Еще один вариант, который предлагают участники рабочей группы — уже в 2025 году списать все долги, а затем смотреть, как субъекты развиваются по озвученным выше направлениям. Если плохо — инвестпроектов нет, коммунальная инфраструктура не модернизируется — восстанавливать долг. «[Федеральный] Минфин упирается, когда эта песня закончится, непонятно. Нам бы тоже уже хотелось ясности, потому что надо бюджет составлять», — добавила Климук.

О том, что с регионов могут списать часть долгов по бюджетным кредитам, Путин заявил 29 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию. По мнению президента, необходимо снизить долговую нагрузку регионов.

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Долг, который спишут со Свердловской области после февральского поручения президента России Владимира Путина, составляет порядка 40 млрд рублей. Такую сумму, общаясь с депутатами на заседании одного из комитетов, озвучила замминистра финансов региона Светлана Климук. При этом все еще непонятно, при каких условиях их спишут и когда. «[Речь идет о списании] порядка 40 млрд, но это очень дискуссионный вопрос. Мы участвовали в заседаниях разных рабочих групп, предлагается много вариантов [при каких условиях можно списать кредиты], и пока еще ни к чему не пришли. Например, при наличии инвестпроектов — в течение нескольких лет смотрим, как поступают доходы от них, тогда что-то списываем. Есть предложение смотреть на развитие и ремонт действующей коммунальной инфраструктуры», — рассказала Климук. Еще один вариант, который предлагают участники рабочей группы — уже в 2025 году списать все долги, а затем смотреть, как субъекты развиваются по озвученным выше направлениям. Если плохо — инвестпроектов нет, коммунальная инфраструктура не модернизируется — восстанавливать долг. «[Федеральный] Минфин упирается, когда эта песня закончится, непонятно. Нам бы тоже уже хотелось ясности, потому что надо бюджет составлять», — добавила Климук. О том, что с регионов могут списать часть долгов по бюджетным кредитам, Путин заявил 29 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию. По мнению президента, необходимо снизить долговую нагрузку регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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