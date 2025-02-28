Стало известно, какой подарок может получить Юра Борисов на церемонии «Оскар»

The Independent: номинанты «Оскара» в 2025 году получат эксклюзивные подарки
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Номинанты «Оскар» в 2025 году получат отдых на Мальдивах
Номинанты «Оскар» в 2025 году получат отдых на Мальдивах Фото:
новость из сюжета
Юра Борисов может получить «Оскар»

На предстоящей церемонии «Оскар» номинанты, включая, возможно, и Юру Борисову, получат эксклюзивные подарочные наборы. Компания Distinctive Assets, которая занимается комплектацией подарков, в этом году предложила номинантам особенно ценные подарки, общая стоимость которых, согласно Cosmopolitan, достигает шестизначных сумм.

«Организатором мероприятия выступила лос-анджелесская компания Distinctive Assets Legendary, которая организовала подарочные пакеты для номинантов в этом году под особым названием: „Побеждают все“», — сообщает газета The Independent. Основатель компании Distinctive Assets Лэш Фэри заявил, что некоторые подарки из наборов, предоставляемых знаменитостям, будут направлены на помощь семьям, которые пострадали в результате разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе в прошлом месяце.

Кроме того, каждому кандидату в награду будет вручен сертификат, предоставляющий право на отдых на Мальдивах и Шри-Ланке. В список подарков также входит пребывание в Cotton House Hotel в Барселоне, персональное выступление известного менталиста Карла Крайстмана, оцененное в 25 тыс. долларов, а также наборы косметических средств для ухода от брендов Miage, Nomatic, Petty Pout и L`Oreal.

Основатель компании Лэш Фэри сообщил, что подарочные наборы будут вручены 25 лучшим номинантам на премию «Оскар», а также ведущему церемонии Конану О `Брайену. Состав этой группы определяет сам Фэри. Он не уточнил, будет ли среди получателей подарочного набора российский актер Юрий Борисов, однако по описанию критериев отбора, актер вполне может быть включен в этот список.

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На предстоящей церемонии «Оскар» номинанты, включая, возможно, и Юру Борисову, получат эксклюзивные подарочные наборы. Компания Distinctive Assets, которая занимается комплектацией подарков, в этом году предложила номинантам особенно ценные подарки, общая стоимость которых, согласно Cosmopolitan, достигает шестизначных сумм. «Организатором мероприятия выступила лос-анджелесская компания Distinctive Assets Legendary, которая организовала подарочные пакеты для номинантов в этом году под особым названием: „Побеждают все“», — сообщает газета The Independent. Основатель компании Distinctive Assets Лэш Фэри заявил, что некоторые подарки из наборов, предоставляемых знаменитостям, будут направлены на помощь семьям, которые пострадали в результате разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. Кроме того, каждому кандидату в награду будет вручен сертификат, предоставляющий право на отдых на Мальдивах и Шри-Ланке. В список подарков также входит пребывание в Cotton House Hotel в Барселоне, персональное выступление известного менталиста Карла Крайстмана, оцененное в 25 тыс. долларов, а также наборы косметических средств для ухода от брендов Miage, Nomatic, Petty Pout и L`Oreal. Основатель компании Лэш Фэри сообщил, что подарочные наборы будут вручены 25 лучшим номинантам на премию «Оскар», а также ведущему церемонии Конану О `Брайену. Состав этой группы определяет сам Фэри. Он не уточнил, будет ли среди получателей подарочного набора российский актер Юрий Борисов, однако по описанию критериев отбора, актер вполне может быть включен в этот список.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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