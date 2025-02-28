Fox News: делегация Украины умоляла продолжить диалог после ссоры президентов

Зеленский поссорился с Трампом в Овальном кабинете
Украинские дипломаты умоляли продолжить переговоры после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, но их не послушали и попросили уйти. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Делегация Украины умоляла о перезагрузке диалога после спора Трампа и Зеленского. Им сказали, что Зеленский должен покинуть Белый дом», — передает Fox News.
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