28 февраля 2025

Fox News: делегация Украины умоляла продолжить диалог после ссоры президентов

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Зеленский поссорился с Трампом в Овальном кабинете
Зеленский поссорился с Трампом в Овальном кабинете Фото:

Украинские дипломаты умоляли продолжить переговоры после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, но их не послушали и попросили уйти. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Делегация Украины умоляла о перезагрузке диалога после спора Трампа и Зеленского. Им сказали, что Зеленский должен покинуть Белый дом», — передает Fox News.

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Украинские дипломаты умоляли продолжить переговоры после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, но их не послушали и попросили уйти. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Делегация Украины умоляла о перезагрузке диалога после спора Трампа и Зеленского. Им сказали, что Зеленский должен покинуть Белый дом», — передает Fox News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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