28 февраля 2025

CNN: одежда Зеленского могла испортить переговоры с Трампом

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В США раскритиковали неформальный стиль одежды Зеленского
В США раскритиковали неформальный стиль одежды Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского мог стать причиной ссоры с американским лидером Дональдом Трампом. Решение украинского лидера носить рубашку вместо костюма — проблема в текущей дипломатической обстановке. Это мнение было озвучено американским чиновником в беседе с CNN.

«Я знаю, что это его фишка. Но сейчас все по-другому», — подчеркнул чиновник в разговоре с телеканалом.

Чиновник указал на необходимость изменения поведения Зеленского: «Не время придираться. И не время публично поправлять вице-президента или президента США».

В контексте этих переговоров, проходивших в Овальном кабинете, возник вопрос о том, почему Зеленский предпочитает неформальный стиль одежды. На что украинский лидер ответил, что наденет костюм после окончания конфликта, при этом его ответ содержал нотки иронии относительно стоимости и качества костюма.

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Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского мог стать причиной ссоры с американским лидером Дональдом Трампом. Решение украинского лидера носить рубашку вместо костюма — проблема в текущей дипломатической обстановке. Это мнение было озвучено американским чиновником в беседе с CNN. «Я знаю, что это его фишка. Но сейчас все по-другому», — подчеркнул чиновник в разговоре с телеканалом. Чиновник указал на необходимость изменения поведения Зеленского: «Не время придираться. И не время публично поправлять вице-президента или президента США». В контексте этих переговоров, проходивших в Овальном кабинете, возник вопрос о том, почему Зеленский предпочитает неформальный стиль одежды. На что украинский лидер ответил, что наденет костюм после окончания конфликта, при этом его ответ содержал нотки иронии относительно стоимости и качества костюма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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