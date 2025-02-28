CNN: одежда Зеленского могла испортить переговоры с Трампом

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского мог стать причиной ссоры с американским лидером Дональдом Трампом. Решение украинского лидера носить рубашку вместо костюма — проблема в текущей дипломатической обстановке. Это мнение было озвучено американским чиновником в беседе с CNN.
«Я знаю, что это его фишка. Но сейчас все по-другому», — подчеркнул чиновник в разговоре с телеканалом.
Чиновник указал на необходимость изменения поведения Зеленского: «Не время придираться. И не время публично поправлять вице-президента или президента США».
В контексте этих переговоров, проходивших в Овальном кабинете, возник вопрос о том, почему Зеленский предпочитает неформальный стиль одежды. На что украинский лидер ответил, что наденет костюм после окончания конфликта, при этом его ответ содержал нотки иронии относительно стоимости и качества костюма.
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