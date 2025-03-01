CBS News: власти США осознали, что с Путиным дела вести проще, чем с Зеленским

Власти США изменили свою оценку сложности переговоров по урегулированию международных конфликтов, указывая на большие трудности в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским по сравнению с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
«Власти США думали, что переговоры об урегулировании будет гораздо тяжелее вести с Путиным. Но теперь видят в Зеленском большие трудности», — передает CBS News.
По информации издания The Washington Post, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривается вопрос о прекращении всех военных поставок в Киев после конфликта с Владимиром Зеленским. 28 февраля в ходе встречи в Белом доме Зеленский и Трамп накричали друг на друга из-за разногласий по поводу конфликта.
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