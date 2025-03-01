CBS News: власти США осознали, что с Путиным дела вести проще, чем с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США изменили позицию по поводу переговоров
В США изменили позицию по поводу переговоров Фото:

Власти США изменили свою оценку сложности переговоров по урегулированию международных конфликтов, указывая на большие трудности в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским по сравнению с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

«Власти США думали, что переговоры об урегулировании будет гораздо тяжелее вести с Путиным. Но теперь видят в Зеленском большие трудности», — передает CBS News.

По информации издания The Washington Post, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривается вопрос о прекращении всех военных поставок в Киев после конфликта с Владимиром Зеленским. 28 февраля в ходе встречи в Белом доме Зеленский и Трамп накричали друг на друга из-за разногласий по поводу конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США изменили свою оценку сложности переговоров по урегулированию международных конфликтов, указывая на большие трудности в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским по сравнению с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает американский телеканал CBS News. «Власти США думали, что переговоры об урегулировании будет гораздо тяжелее вести с Путиным. Но теперь видят в Зеленском большие трудности», — передает CBS News. По информации издания The Washington Post, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривается вопрос о прекращении всех военных поставок в Киев после конфликта с Владимиром Зеленским. 28 февраля в ходе встречи в Белом доме Зеленский и Трамп накричали друг на друга из-за разногласий по поводу конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...