В ЯНАО восстановлены выплаты матери без вести пропавшего участника СВО

Мама ямальского бойца, без вести пропавшего в зоне спецоперации, после исчезновения сына не получала положенные выплаты. Кроме того, она узнала, что ее сын числился дезертиром. Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый, помог женщине в решении данной проблемы.
«Удалось решить вопрос по выплатам семье военнослужащего, пропавшего без вести. Раньше денежные средства поступали на счет бойца. После его пропажи должны были перечислять родственникам, но они их не получали. Более того, им сообщили, что военнослужащий числится самовольно оставившим воинскую часть (СОЧ)», — поделился депутат в своем telegram-канале.
Как оказалось, реквизиты родственников бойца в документах были указаны не верно, поэтому деньги не поступали. Также было установлено, что статуса СОЧ у военнослужащего нет — он официально признан без вести пропавшим, и его розыск продолжается компетентными органами, подчеркнул Погорелый.
Проблемы с выплатами родственникам военнослужащих, пропавших или погибших в зоне спецоперации, не являются единичными случаями. Ранее стало известно о действиях военкома из Катав-Ивановского района Челябинской области, который собирал деньги с родителей умерших бойцов под предлогом необходимости снаряжения, что вызвало общественное возмущение и подорвало доверие к военным структурам.
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