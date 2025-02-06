Генпрокурор узнал о собравшем с родных убитых бойцов деньги челябинском военкоме

Генпрокурор РФ Игорь Краснов узнал о действиях военкома Катав-Ивановского района Юлии Ергуновой, собиравшей с родителей погибших на СВО бойцов деньги. Об этом в своем обращении написал депутат Госдумы РФ Олег Колесников. Письмо имеется в распоряжении URA.RU.
«Ергунова, ссылаясь на необходимость сбора средств для снаряжения сына, отправляющегося на СВО, просила передать ей в долг или безвозмездно суммы в размере 200 тысяч рублей. Родственники, находясь в состоянии глубокого эмоционального потрясения после потери близких, не могли критически оценить ситуацию», — сообщил Краснову депутат.
Парламентарий указал, что у людей сработало доверие к представителю военкомата и заверения о том, что средства нужны для поддержки участников СВО. Некоторые передавали деньги в долг, другие — безвозмездно. Со временем ситуация начала проясняться. Те, кто передавал деньги в долг, стали интересоваться сроками возврата. Ергунова не только не возвращала средства, но и избегала обсуждения этой темы, рассказал Колесников.
«Эта история вызывает крайнее возмущение. Действия Ергуновой не только подрывают доверие к институту военкоматов, но и наносят дополнительную травму семьям, уже потерявшим своих близких», — оценил депутат.
Он уточнил, что обращение поступило в ходе встречи с родственниками погибших, которая прошла в Юрюзани. В письме приведены пять семей. Есть не только родители, но и сестра погибшего бойца. Деньги родные отдавали в период с 2023 по 2024 годы. Ергунова сначала работала заместителем военкома, затем возглавила районный военкомат.
По первоначальным данным URA.RU, пострадавших 15 человек. Совокупно они передали сотруднице военкомата порядка 1,5 млн рублей. Последняя информация говорит, что кредиторов было больше. Ергунова заявила URA.RU, что деньги люди давали добровольно, а теперь женщина расплачивается по набранным обязательствам.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу областного военкомата. Ответ готовится.
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