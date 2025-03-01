Белый дом: Зеленский виновен в провокации Вэнса в Овальном кабинете

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Зеленский сам виноват в результате переговоров, считают в США
Зеленский сам виноват в результате переговоров, считают в США Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал скандал в Овальном кабинете, нагрубив вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Именно Зеленский спровоцировал перепалку с Вэнсом в Белом доме и устроил ссору», — заявила пресс-секретарь в эфире Fox News. По словам Левитт, присутствие журналистов и камер позволило всему миру увидеть реальную картину переговоров.

Левитт отметила, что такое поведение Украины на международной арене характеризует страну как «невероятно упрямого» переговорщика. Она подчеркнула, что в переговорах все стороны должны быть готовы идти на уступки.

Администрация президента США также не будет больше бездумно финансировать Украину, поскольку для Вашингтона в приоритете мирные переговоры, заявила Левитт. Сейчас США сконцентрированы на урегулировании конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал скандал в Овальном кабинете, нагрубив вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Именно Зеленский спровоцировал перепалку с Вэнсом в Белом доме и устроил ссору», — заявила пресс-секретарь в эфире Fox News. По словам Левитт, присутствие журналистов и камер позволило всему миру увидеть реальную картину переговоров. Левитт отметила, что такое поведение Украины на международной арене характеризует страну как «невероятно упрямого» переговорщика. Она подчеркнула, что в переговорах все стороны должны быть готовы идти на уступки. Администрация президента США также не будет больше бездумно финансировать Украину, поскольку для Вашингтона в приоритете мирные переговоры, заявила Левитт. Сейчас США сконцентрированы на урегулировании конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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