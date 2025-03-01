Белый дом: Зеленский виновен в провокации Вэнса в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал скандал в Овальном кабинете, нагрубив вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Именно Зеленский спровоцировал перепалку с Вэнсом в Белом доме и устроил ссору», — заявила пресс-секретарь в эфире Fox News. По словам Левитт, присутствие журналистов и камер позволило всему миру увидеть реальную картину переговоров.
Левитт отметила, что такое поведение Украины на международной арене характеризует страну как «невероятно упрямого» переговорщика. Она подчеркнула, что в переговорах все стороны должны быть готовы идти на уступки.
Администрация президента США также не будет больше бездумно финансировать Украину, поскольку для Вашингтона в приоритете мирные переговоры, заявила Левитт. Сейчас США сконцентрированы на урегулировании конфликта.
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