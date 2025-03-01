NYT: переговоры с Трампом отбили аппетит Зеленскому

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Встреча с Трампом вызвала сомнения в способности Украины успешно противостоять российской армии, пишет NYT
Встреча с Трампом вызвала сомнения в способности Украины успешно противостоять российской армии, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом, не закончив свой обед. Об этом пишет газета The New York Times.

«После показательного противостояния с Трампом, Зеленский покинул Белый дом, не доев свой обед из жареной курицы с розмарином и крем-брюле»,  — говорится в материале газеты. Там добавили, что, кроме того, переговоры в Овальном кабинете поставили под сомнение способность Украины противостоят продвижению ВС РФ.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля в Овальном кабинете прошла в напряженной обстановке и закончилась скандалом. Переговоры были прерваны. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Зеленский выразил недовольство, требуя поддержки Украины в противостоянии с Россией, что вызвало гнев Трампа.

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После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом, не закончив свой обед. Об этом пишет газета The New York Times. «После показательного противостояния с Трампом, Зеленский покинул Белый дом, не доев свой обед из жареной курицы с розмарином и крем-брюле»,  — говорится в материале газеты. Там добавили, что, кроме того, переговоры в Овальном кабинете поставили под сомнение способность Украины противостоят продвижению ВС РФ. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля в Овальном кабинете прошла в напряженной обстановке и закончилась скандалом. Переговоры были прерваны. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Зеленский выразил недовольство, требуя поддержки Украины в противостоянии с Россией, что вызвало гнев Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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