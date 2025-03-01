NYT: переговоры с Трампом отбили аппетит Зеленскому

После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом, не закончив свой обед. Об этом пишет газета The New York Times.
«После показательного противостояния с Трампом, Зеленский покинул Белый дом, не доев свой обед из жареной курицы с розмарином и крем-брюле», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, кроме того, переговоры в Овальном кабинете поставили под сомнение способность Украины противостоят продвижению ВС РФ.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 февраля в Овальном кабинете прошла в напряженной обстановке и закончилась скандалом. Переговоры были прерваны. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Зеленский выразил недовольство, требуя поддержки Украины в противостоянии с Россией, что вызвало гнев Трампа.
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