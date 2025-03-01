В сети завирусился интересный момент со встречи лидеров США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. На нем Зеленский про себя произносить едва уловимое слово «сука», считает американский блогер Джэк Анхерд. Блогер указал на то, что этот инцидент стал настоящим позором для Зеленского.
«Suka в России означает „сука“», — написал Анхерд на своей странице в соцсети Х. Он проанализировал отрывок и сделал предположение, что Зеленский произнес именно это слов. Блогер добавил, что этот инцидент стал настоящим провалом и позором для Зеленского. Видео Анхерд опубликовал на своей странице в X.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 28 февраля в Овальном кабинете прошла в напряженной обстановке и закончилась скандалом. Переговоры были прерваны, сорвалась сделка по редкоземельным металлам. Зеленский, выражая недовольство, настоятельно требовал помощи Украине в противостоянии России, его эмоциональная реакция на комментарий вице-президента Джея Ди Вэнса вызвала гнев Трампа из-за неуважения со стороны украинского лидера.
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