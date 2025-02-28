Югорчанка, посетившая Няганский ТЮЗ, возмутилась из-за водных брызг, попавших на нее со сцены во время спектакля «Каштанка». Зрительнице показалось, якобы актер, игравший дворняжку, имитировал, словно справляет нужду «по-собачьи».
«Спектакль „Каштанка“ — сомнительная постановка, какая-то странная сортирная тема красной линией идет вдоль показа. В какой-то момент собака типа поднимает ногу и „писает“ на зрителей с помощью нажима на клизму резкой струей. Мне попало это прямо на лицо и в глаза, поскольку я с мужем сидела в первом ряду. И пусть это вода, но было мерзко. Нас как будто обоссали за наши же деньги», — рассказала югорчанка в соцсети «ВКонтакте».
Завлит Няганского ТЮЗа Нинель Махмурян в беседе с корреспондентом URA.RU пояснила, что зрительница, оставившая отзыв, неверно интерпретирует происходящее на сцене. Оказалось, поливание водой из груши задумывалось как спецэффект, а на зрителей брызги могли попасть случайно. «В момент знакомства девочки Каши и собаки Каштанки, последняя демонстрирует грушу как спецэффект. Она обливает Кашу водой, удерживая грушу в передних лапах. Затем протягивает грушу девочке, и та обрызгивает собаку. В Няганском театре отсутствует подъем сценической площадки относительно зала, актеры работают в метре от зрителей. Вполне вероятно, вода могла попасть на зрителей в первом ряду», — прокомментировала Мухмурян.
Собеседница агентства также отметила, что спектакль «Каштанка» поставлен по мотивам рассказа Антона Чехова. Зрителям советуют прочитать его перед походом в театр, либо, наоборот, после.
Между тем большинство зрителей хвалят актеров, а сама постановка, судя по отзывом, вызвала у югорчан бурю эмоций. Няганский ТЮЗ, кстати, в 2024 году стал первым югорским театром, получившим престижную премию «Золотая Маска» за спектакль «Калечина-Малечина».
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