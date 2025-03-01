В Абхазии из-за скандала на одном участке остановили голосование

В Абхазии на избирательном участке в селе Аракич остановлено голосование из-за скандала. На участке пытаются проголосовать люди, не зарегистрированные в этом селе, пишут местные СМИ.
«Процесс голосования остановлен», — сообщает telegram-канал «АИАШАРА». Там добавили, что на участке обнаружена попытка проголосовать со стороны людей, которые не зарегистрированы в селе Аракич, где проводится голосование.
В Абхазии 1 марта начался второй тур выборов, в котором участвуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. На первом туре Гунба получил 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%. Всего зарегистрировано 134,5 тысячи избирателей, при этом для признания выборов действительными необходима явка не менее 25%. Кандидат должен набрать больше голосов, чем его оппонент и графа «против всех». В случае отсутствия победителя будут проведены повторные выборы. Для голосования открыто 152 участка в стране и два за границей, охраняемых более тысячей милиционеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.