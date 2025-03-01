Президент Финляндии назвал Путина победителем после скандала между Зеленским и Трампом

Президент России Владимир Путин оказался победителем в переговорах между лидером США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Белом доме, несмотря на то, что он не присутствовал на встрече. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб.
«... Фактически, оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», — передает слова Стубба газета Yle. Президент Финляндии также назвал переговоры Зеленского и Трампа «дипломатической неудачей».
По словам Стубба, Финляндия разработала предварительный план, направленный на достижение мира. В рамках первого этапа предполагается укрепление Украины в военной, политической и экономической сферах, а также наложение максимально возможного давления на Россию. Стубб также подчеркнул, что Европа должна активно участвовать и брать на себя ответственность за успешное выполнение данных инициатив.
Ранее Трамп высказался о том, что Зеленскому следует прекратить критику в адрес Путина. По его словам, для украинского президента настало время стремиться к достижению мира.
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