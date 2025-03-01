Президент Финляндии назвал Путина победителем после скандала между Зеленским и Трампом

Стубб: Путин стал победителем в переговорах Трампа и Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стубб назвал Путина единственным победителем в переговорах Зеленского и Трампа
Стубб назвал Путина единственным победителем в переговорах Зеленского и Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент России Владимир Путин оказался победителем в переговорах между лидером США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Белом доме, несмотря на то, что он не присутствовал на встрече. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб. 

«... Фактически, оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», — передает слова Стубба газета Yle. Президент Финляндии также назвал переговоры Зеленского и Трампа «дипломатической неудачей».

По словам Стубба, Финляндия разработала предварительный план, направленный на достижение мира. В рамках первого этапа предполагается укрепление Украины в военной, политической и экономической сферах, а также наложение максимально возможного давления на Россию. Стубб также подчеркнул, что Европа должна активно участвовать и брать на себя ответственность за успешное выполнение данных инициатив.

Ранее Трамп высказался о том, что Зеленскому следует прекратить критику в адрес Путина. По его словам, для украинского президента настало время стремиться к достижению мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин оказался победителем в переговорах между лидером США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Белом доме, несмотря на то, что он не присутствовал на встрече. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб.  «... Фактически, оказался только один победитель, и он даже не присутствовал там. Это Владимир Путин», — передает слова Стубба газета Yle. Президент Финляндии также назвал переговоры Зеленского и Трампа «дипломатической неудачей». По словам Стубба, Финляндия разработала предварительный план, направленный на достижение мира. В рамках первого этапа предполагается укрепление Украины в военной, политической и экономической сферах, а также наложение максимально возможного давления на Россию. Стубб также подчеркнул, что Европа должна активно участвовать и брать на себя ответственность за успешное выполнение данных инициатив. Ранее Трамп высказался о том, что Зеленскому следует прекратить критику в адрес Путина. По его словам, для украинского президента настало время стремиться к достижению мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...