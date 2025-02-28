28 февраля 2025

Арестованного главреда «Вечерних ведомостей» посадят в одиночную камеру

Журналист Постников будет отбывать арест в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Постников просил о более мягком вердикте
Владислав Постников просил о более мягком вердикте Фото:

Главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова, которого арестовали за нарушение административной статьи о демонстрации запрещенной символики, отвезли из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов.

«Постникова будут содержать отдельно от других сидельцев — в одиночной камере», — раскрыл подробности осведомленный источник. Днем 1 марта суд признал Постникова виновным в демонстрации логотипа «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. И приговорил к 14 суткам ареста из 15 максимально возможных. Хотя сам Постников просил, чтобы ему дали не больше семи суток — 8 марта он должен провести важную экскурсию для одной из крупных компаний.

Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Пост, возмутивший силовиков, он опубликовал еще в 2021 году. В нем Постников рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму.

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Главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова, которого арестовали за нарушение административной статьи о демонстрации запрещенной символики, отвезли из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов. «Постникова будут содержать отдельно от других сидельцев — в одиночной камере», — раскрыл подробности осведомленный источник. Днем 1 марта суд признал Постникова виновным в демонстрации логотипа «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. И приговорил к 14 суткам ареста из 15 максимально возможных. Хотя сам Постников просил, чтобы ему дали не больше семи суток — 8 марта он должен провести важную экскурсию для одной из крупных компаний. Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Пост, возмутивший силовиков, он опубликовал еще в 2021 году. В нем Постников рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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