Арестованного главреда «Вечерних ведомостей» посадят в одиночную камеру

Главного редактора «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова, которого арестовали за нарушение административной статьи о демонстрации запрещенной символики, отвезли из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов.
«Постникова будут содержать отдельно от других сидельцев — в одиночной камере», — раскрыл подробности осведомленный источник. Днем 1 марта суд признал Постникова виновным в демонстрации логотипа «Штаба Навального», который признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен. И приговорил к 14 суткам ареста из 15 максимально возможных. Хотя сам Постников просил, чтобы ему дали не больше семи суток — 8 марта он должен провести важную экскурсию для одной из крупных компаний.
Постникова задержали вечером 28 февраля возле редакции. Пост, возмутивший силовиков, он опубликовал еще в 2021 году. В нем Постников рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму.
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