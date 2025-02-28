В центре Екатеринбурга задержали главреда «Вечерних ведомостей». Фото

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Личный прием председателя ЕГД Анны Гурарий по вопросу застройки парка 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург, постников владислав
Владиславу Постникову грозит до 15 суток ареста Фото:

В Екатеринбурге вечером 28 февраля на улице Радищева силовики задержали главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости», экс-координатора «Открытой России» Владислава Постникова. На него составляют протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Об этом рассказал сам журналист в своем telegram-канале.

«Меня подкараулили полицейские и доставляют в отдел. Отар Амоев и Варвара Хайруллина, ОИАЗ. Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по „арестной“ статье 20.3, часть 1 КоАП. Очевидно, хотят за что-то напакостить, отправив под административный арест», — пояснил Постников. Ему грозит до 15 суток ареста.

Главреда местного издания уже увезли в отдел полиции №1. По его словам, материал, по которому проведено задержание, спущен из областного главка МВД.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Летом 2024-го на Постникова заводили дело из-за постов в социальных сетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также подвергались вниманию силовиков, но уже за дискредитацию российской армии. Штрафы выписывались Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.

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В Екатеринбурге вечером 28 февраля на улице Радищева силовики задержали главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости», экс-координатора «Открытой России» Владислава Постникова. На него составляют протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Об этом рассказал сам журналист в своем telegram-канале. «Меня подкараулили полицейские и доставляют в отдел. Отар Амоев и Варвара Хайруллина, ОИАЗ. Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по „арестной“ статье 20.3, часть 1 КоАП. Очевидно, хотят за что-то напакостить, отправив под административный арест», — пояснил Постников. Ему грозит до 15 суток ареста. Главреда местного издания уже увезли в отдел полиции №1. По его словам, материал, по которому проведено задержание, спущен из областного главка МВД. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит. Летом 2024-го на Постникова заводили дело из-за постов в социальных сетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также подвергались вниманию силовиков, но уже за дискредитацию российской армии. Штрафы выписывались Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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