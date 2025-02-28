Владиславу Постникову грозит до 15 суток ареста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 28 февраля на улице Радищева силовики задержали главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости», экс-координатора «Открытой России» Владислава Постникова. На него составляют протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Об этом рассказал сам журналист в своем telegram-канале.

«Меня подкараулили полицейские и доставляют в отдел. Отар Амоев и Варвара Хайруллина, ОИАЗ. Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по „арестной“ статье 20.3, часть 1 КоАП. Очевидно, хотят за что-то напакостить, отправив под административный арест», — пояснил Постников. Ему грозит до 15 суток ареста.

Главреда местного издания уже увезли в отдел полиции №1. По его словам, материал, по которому проведено задержание, спущен из областного главка МВД.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Летом 2024-го на Постникова заводили дело из-за постов в социальных сетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также подвергались вниманию силовиков, но уже за дискредитацию российской армии. Штрафы выписывались Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.