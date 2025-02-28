Главреда «Вечерних ведомостей» задержали по делу об экстремизме. Фото

28 февраля 2025 в 19:55 Размер текста - 17 +

Владислав Постников сейчас находится в отделе полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главного редактора екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова обвиняют в демонстрации логотипа организации «Штаб Навального» (признана в РФ экстремистской организацией). Об этом URA.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов. По его словам, журналисту вменяют ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Поводом для административного делопроизводства послужил пост в личном telegram-канале Постникова. Публикацию он сделал еще в 2021 году. В ней Владислав рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму. О задержании Постникова стало известно вечером 28 февраля. По его словам, сотрудники полиции «подкараулили его возле редакции» и задержали. Ему грозит до 15 суток ареста. Летом прошлого года на Постникова уже заводили дело из-за постов в соцсетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также неоднократно подвергались вниманию силовиков, но уже за дискредитацию армии РФ. Штрафы выписывались и Постникову, и директору издания Гузели Аиткуловой. Владислав Постников в ОП-1 Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главного редактора екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова обвиняют в демонстрации логотипа организации «Штаб Навального» (признана в РФ экстремистской организацией). Об этом URA.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов. По его словам, журналисту вменяют ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Поводом для административного делопроизводства послужил пост в личном telegram-канале Постникова. Публикацию он сделал еще в 2021 году. В ней Владислав рассказывал о фейковых видео с Алексеем Навальным (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму. О задержании Постникова стало известно вечером 28 февраля. По его словам, сотрудники полиции «подкараулили его возле редакции» и задержали. Ему грозит до 15 суток ареста. Летом прошлого года на Постникова уже заводили дело из-за постов в соцсетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также неоднократно подвергались вниманию силовиков, но уже за дискредитацию армии РФ. Штрафы выписывались и Постникову, и директору издания Гузели Аиткуловой.