Украина не достигает установленных целей по мобилизации военнослужащих. В феврале 2025 года было мобилизовано менее 28 тысяч человек, тогда как потери превысили 38 тысяч. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«... Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля текущего года так называемого „нового контракта 18-24“ для привлечения на добровольной основе в ряды ВСУ украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч „добровольцев“...» — передает ведомство. Там уточнили, что в феврале 2025 года в Украине мобилизовали менее чем 28 тысяч человек. За тот же период ВСУ потеряли 38 920 своих солдат.
По данным МО РФ, в январе того же года число мобилизованных через ТЦК составило около 28 тысяч, при этом общие потери военнослужащих достигли 51 960 человек. В декабре 2024 года мобилизация затронула около 33 тысяч человек, а потери ВСУ составили 48 470 военнослужащих. В ноябре мобилизованных было около 34 тысяч при потерях в 60 805 военнослужащих.
С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины понесли потери, составляющие около 1,08 миллиона человек, включая убитых и раненых. Более 60 тысяч из этих потерь приходятся на Курскую область.
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