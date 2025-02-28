28 февраля 2025

В деле каменских извергов, пытавших студенток, появился новый эпизод: инсайд URA.RU подтвердился

В Каменске-Уральском задержали еще одного участника пыток на автомойке
© Служба новостей «URA.RU»
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Ивана Петрова ждет избрание меры пресечения
Ивана Петрова ждет избрание меры пресечения Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

В Каменске-Уральском задержан 19-летний Иван Петров, состоявший в банде, пытавшей студенток на автомойке. Ему вменяют участие в похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024-го, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как писало URA.RU, в новогодние праздники компания из трех парней похитила двух студенток, когда те отмечали день рождения. Агрессоры отвезли жертв на автомойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Задержали агрессоров только в конце февраля — когда о ситуации стало известно СМИ. Старшего из них — Давида Анашкина, — его младшего брата и их друга арестовали до 4 апреля. 

Позднее с URA.RU связалась девушка, которая рассказала, что ее и ее парня, близкого к банде Анашкина, отвезли на эту же автомойку 2 декабря. Возлюбленный девушки украл деньги с карты, через которую средства переводила группа Анашкина. Несовершеннолетних продержали на мойке всю ночь, парня избили битами и деревянной палкой. А девушке угрожали расправой, если она кому-нибудь расскажет. На следующий день пару отпустили.

«В ходе расследования уголовного дела о ряде преступлений, совершенных в Каменске-Уральском, выявлен дополнительный преступный эпизод. <...> Поводом для похищения подростков и применения к ним насилия, по версии следствия, стали возникшие у фигурантов к потерпевшим претензии имущественного характера. По данному факту следствием СК России возбуждено уголовное дело по п.п. „а“, „в „, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетних)“, — рассказали в СКР.

Теперь решается вопрос о мере пресечения для Петрова. «Сотрудники уголовного розыска полиции Каменск-Уральского принимают меры к установлению очевидцев совершения вновь выявленного преступления, проводятся иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Фигуранты проверяются на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В Каменске-Уральском задержан 19-летний Иван Петров, состоявший в банде, пытавшей студенток на автомойке. Ему вменяют участие в похищении двух несовершеннолетних в декабре 2024-го, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Как писало URA.RU, в новогодние праздники компания из трех парней похитила двух студенток, когда те отмечали день рождения. Агрессоры отвезли жертв на автомойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Задержали агрессоров только в конце февраля — когда о ситуации стало известно СМИ. Старшего из них — Давида Анашкина, — его младшего брата и их друга арестовали до 4 апреля.  Позднее с URA.RU связалась девушка, которая рассказала, что ее и ее парня, близкого к банде Анашкина, отвезли на эту же автомойку 2 декабря. Возлюбленный девушки украл деньги с карты, через которую средства переводила группа Анашкина. Несовершеннолетних продержали на мойке всю ночь, парня избили битами и деревянной палкой. А девушке угрожали расправой, если она кому-нибудь расскажет. На следующий день пару отпустили. «В ходе расследования уголовного дела о ряде преступлений, совершенных в Каменске-Уральском, выявлен дополнительный преступный эпизод. <...> Поводом для похищения подростков и применения к ним насилия, по версии следствия, стали возникшие у фигурантов к потерпевшим претензии имущественного характера. По данному факту следствием СК России возбуждено уголовное дело по п.п. „а“, „в „, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетних)“, — рассказали в СКР. Теперь решается вопрос о мере пресечения для Петрова. «Сотрудники уголовного розыска полиции Каменск-Уральского принимают меры к установлению очевидцев совершения вновь выявленного преступления, проводятся иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Фигуранты проверяются на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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