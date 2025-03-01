Вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии

Во время выборов президента Абхазии неизвестные напали на избирательный участок, повредив урну и документы. При попытке задержания они открыли огонь и попытались скрыться на автомобилях, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
«Первого марта, примерно в 19.30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а так же документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост Мюссера», — сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Отмечается, что неизвестные открыли огонь, не подчинившись требованиям полиции остановиться.
Нападение на избирательный участок произошло на фоне второго тура президентских выборов в Абхазии, в котором участвуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Этот тур начался 1 марта, и для его легитимности требуется явка не менее 25% от общего числа зарегистрированных избирателей, которых насчитывается 134,5 тысячи. На первом туре Гунба получил 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.