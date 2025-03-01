Пермский владелец танкера «Волгонефть-212» судится сам с собой

Пермское ООО «Каматрансойл» направило иск о взыскании 200 млн рублей с ООО «Кама Шиппинг». Дело рассматривается в Арбитражном суде Пермского края.
«ООО „Каматрансойл“ обратилось в суд с иском о взыскании 200 млн рублей с ООО „Кама Шиппинг“. Требование к производству пока не принято. Спор касается категории экономических правоотношений», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Согласно данным из открытых источников, ООО «Кама Шиппинг» выступает эксплуатантом танкера «Волгонефть-212». ООО «Каматрансойл» является собственником судна, компанию частично контролирует учредитель — «Кама Шиппинг». Владельцем 33% «Каматрансойл» и 50% «Кама Шиппинг» является предприниматель Константин Сельков.
URA.RU не удалось получить оперативный комментарий у бизнесмена по имеющимся в распоряжении редакции телефонам. Сейчас предприятие Селькова «Каматрансойл» в спорах, связанных с разливом нефти не участвует. Источники агентства в бизнес-сообществе считают, что своими действиями судовладелец пытается сохранить собственные активы.
ЧП с двумя затонувшими танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в середине декабря прошлого года. В результате инцидента погиб один моряк, 13 членов экипажа были спасены. В воду попало около 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя. Сейчас в суде рассматриваются сразу несколько исков к «Кама Шиппинг».
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