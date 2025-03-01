Появились раненые из-за вооруженного нападения на участок в Абхазии

Во время выборов президента республики неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы действовали жестко, а двое граждан республики были доставлены в больницу. Об этом сообщает председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
«При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. Два гражданина республики Абхазия доставлены в больницу», — сообщает агентство Апсныпресс со ссылкой на главу ЦИК Дмитрия Маршана.
Ранее URA.RU сообщало, что во время выборов президента Абхазии неизвестные напали на избирательный участок, повредив урну и документы. При попытке задержания они открыли огонь и попытались скрыться на автомобилях.
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