01 марта 2025

Появились раненые из-за вооруженного нападения на участок в Абхазии

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое граждан Республики Абхазия были доставлены в больницу
Двое граждан Республики Абхазия были доставлены в больницу Фото:

Во время выборов президента республики неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы действовали жестко, а двое граждан республики были доставлены в больницу. Об этом сообщает председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

«При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. Два гражданина республики Абхазия доставлены в больницу», — сообщает агентство Апсныпресс со ссылкой на главу ЦИК Дмитрия Маршана. 

Ранее URA.RU сообщало, что во время выборов президента Абхазии неизвестные напали на избирательный участок, повредив урну и документы. При попытке задержания они открыли огонь и попытались скрыться на автомобилях. 

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Во время выборов президента республики неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы действовали жестко, а двое граждан республики были доставлены в больницу. Об этом сообщает председатель ЦИК Дмитрий Маршан. «При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. Два гражданина республики Абхазия доставлены в больницу», — сообщает агентство Апсныпресс со ссылкой на главу ЦИК Дмитрия Маршана.  Ранее URA.RU сообщало, что во время выборов президента Абхазии неизвестные напали на избирательный участок, повредив урну и документы. При попытке задержания они открыли огонь и попытались скрыться на автомобилях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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