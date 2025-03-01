01 марта 2025

Стармер одним жестом послал обидевшему Зеленского Трампу мощный сигнал

Sky News: Стармер специально обнял Зеленского, послав Трампу сигнал
© Служба новостей «URA.RU»
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Кир Стармер показал, что находится на стороне лидера Украины (архивное фото)
Кир Стармер показал, что находится на стороне лидера Украины (архивное фото) Фото:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Украины Владимира Зеленского после переговоров главы Украины в Белом доме (США). Лидеры государств обнялись около резиденции британского правительства на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне.

«Он держал это объятие некоторое время, чтобы убедиться, что ни у кого не возникнет сомнений относительно того, какую сторону он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте. Независимо от взглядов президента и вице-президента США», — передает Sky News.

Ранее URA.RU писало о переговорах между президентами США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждение вылилось в скандал, в результате которого Зеленский прервал переговоры. Делегация из Киева оставалась на месте еще около часа в ожидании подписания документа. После этого последовал вылет в Европу, где, в частности, состоится его встреча с королем Карлом III.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Украины Владимира Зеленского после переговоров главы Украины в Белом доме (США). Лидеры государств обнялись около резиденции британского правительства на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне. «Он держал это объятие некоторое время, чтобы убедиться, что ни у кого не возникнет сомнений относительно того, какую сторону он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте. Независимо от взглядов президента и вице-президента США», — передает Sky News. Ранее URA.RU писало о переговорах между президентами США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждение вылилось в скандал, в результате которого Зеленский прервал переговоры. Делегация из Киева оставалась на месте еще около часа в ожидании подписания документа. После этого последовал вылет в Европу, где, в частности, состоится его встреча с королем Карлом III.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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