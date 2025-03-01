Стармер одним жестом послал обидевшему Зеленского Трампу мощный сигнал

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Украины Владимира Зеленского после переговоров главы Украины в Белом доме (США). Лидеры государств обнялись около резиденции британского правительства на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне.
«Он держал это объятие некоторое время, чтобы убедиться, что ни у кого не возникнет сомнений относительно того, какую сторону он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте. Независимо от взглядов президента и вице-президента США», — передает Sky News.
Ранее URA.RU писало о переговорах между президентами США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждение вылилось в скандал, в результате которого Зеленский прервал переговоры. Делегация из Киева оставалась на месте еще около часа в ожидании подписания документа. После этого последовал вылет в Европу, где, в частности, состоится его встреча с королем Карлом III.
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