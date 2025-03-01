Следком установил личность напавшего на россиян в Абхазии

Один из участников нападения на избирательный участок в Абхазии, где могли пострадать россияне, был установлен правоохранителями. По информации официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, им оказался некий Нурик Смыр.
«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен — это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице», — говорится в заявлении Петренко в telegram-канале СК.
В России возбуждены уголовные дела по факту нападений на россиян, а также на избирательный участок в Абхазии. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.