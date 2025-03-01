01 марта 2025

Следком установил личность напавшего на россиян в Абхазии

Следком: одним из напавших с автоматом на участок в Абхазии был Нурик Смыр
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет установил личность одного из напавших на участок
Следственный комитет установил личность одного из напавших на участок Фото:
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Один из участников нападения на избирательный участок в Абхазии, где могли пострадать россияне, был установлен правоохранителями. По информации официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, им оказался некий Нурик Смыр.

«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен — это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице», — говорится в заявлении Петренко в telegram-канале СК.

В России возбуждены уголовные дела по факту нападений на россиян, а также на избирательный участок в Абхазии. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями.

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Один из участников нападения на избирательный участок в Абхазии, где могли пострадать россияне, был установлен правоохранителями. По информации официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, им оказался некий Нурик Смыр. «Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен — это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице», — говорится в заявлении Петренко в telegram-канале СК. В России возбуждены уголовные дела по факту нападений на россиян, а также на избирательный участок в Абхазии. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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