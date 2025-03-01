Россия не смогла остаться в стороне после нападения на россиян в Абхазии

Следственный комитет по факту вооруженного нападения на россиян в день выборов в Абхазии возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко и отметила, что значительная часть напавших на граждан РФ уже установлена.
«В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ... возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении Петренко в telegram-канале ведомства.
В день выборов вооруженные люди напали на избирательный участок и угрожали здоровью пришедших. При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы действовали жестко, а двое граждан республики были доставлены в больницу. Об этом сообщал председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
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