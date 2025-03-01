01 марта 2025

Россия не смогла остаться в стороне после нападения на россиян в Абхазии

СК России возбудил дело после вооруженного нападения на участок в Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следком возбудил дела по факту угроз россиянам в Абхазии
Следком возбудил дела по факту угроз россиянам в Абхазии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

Следственный комитет по факту вооруженного нападения на россиян в день выборов в Абхазии возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко и отметила, что значительная часть напавших на граждан РФ уже установлена.

«В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ... возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении Петренко в telegram-канале ведомства.

В день выборов вооруженные люди напали на избирательный участок и угрожали здоровью пришедших. При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы действовали жестко, а двое граждан республики были доставлены в больницу. Об этом сообщал председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет по факту вооруженного нападения на россиян в день выборов в Абхазии возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко и отметила, что значительная часть напавших на граждан РФ уже установлена. «В одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Часть нападавших задержана. Значительная часть подозреваемых установлена, совместно российскими и абхазскими правоохранителями. Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ... возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении Петренко в telegram-канале ведомства. В день выборов вооруженные люди напали на избирательный участок и угрожали здоровью пришедших. При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы действовали жестко, а двое граждан республики были доставлены в больницу. Об этом сообщал председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...