01 марта 2025

Один из кандидатов в президенты Абхазии объявил о своей победе

Гунба объявил о своей победе на выборах президента по итогам второго тура
© Служба новостей «URA.RU»
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Гунба объявил о своей победе на выборах президента Абхазии
Гунба объявил о своей победе на выборах президента Абхазии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил, что он победил во втором туре на выборах. Свое заявление он озвучил в ходе встречи со сторонниками штаба.

«Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал Гунба. Его слова передает ТАСС.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту угроз россиянам на выборах в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко и подчеркнула, что часть участвовавших в нападении на избирательный участок установлена.

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Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил, что он победил во втором туре на выборах. Свое заявление он озвучил в ходе встречи со сторонниками штаба. «Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал Гунба. Его слова передает ТАСС. Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту угроз россиянам на выборах в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко и подчеркнула, что часть участвовавших в нападении на избирательный участок установлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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