Один из кандидатов в президенты Абхазии объявил о своей победе

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил, что он победил во втором туре на выборах. Свое заявление он озвучил в ходе встречи со сторонниками штаба.
«Это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал Гунба. Его слова передает ТАСС.
Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту угроз россиянам на выборах в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко и подчеркнула, что часть участвовавших в нападении на избирательный участок установлена.
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