01 марта 2025

В США раскрыли, как Зеленский и его команда обогатились за счет оружия

Карлсон: Киев продавал американское оружие на черном рынке за одну пятую от цены
© Служба новостей «URA.RU»
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Такер Карлсон. stock, stock, Карлсон Такер
Карлсон обвинил Украину в сбыте американского оружия Фото:

Полученное от США оружие Украина продавала на черном рынке по значительно сниженной стоимости. Незаконными схемами оно сбывалось за 20% от его реальной цены. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Украинцы продали поразительное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая палестинских боевиков ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию», — написал Карлсон в соцсети X.

Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Также рассматривается вариант временной остановки поставок.

В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета. После этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом ранее написало издание The Wall Street Journal.

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Полученное от США оружие Украина продавала на черном рынке по значительно сниженной стоимости. Незаконными схемами оно сбывалось за 20% от его реальной цены. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. «Украинцы продали поразительное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая палестинских боевиков ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию», — написал Карлсон в соцсети X. Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Также рассматривается вариант временной остановки поставок. В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета. После этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом ранее написало издание The Wall Street Journal.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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