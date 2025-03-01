В США раскрыли, как Зеленский и его команда обогатились за счет оружия

Полученное от США оружие Украина продавала на черном рынке по значительно сниженной стоимости. Незаконными схемами оно сбывалось за 20% от его реальной цены. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Украинцы продали поразительное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая палестинских боевиков ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию», — написал Карлсон в соцсети X.
Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Также рассматривается вариант временной остановки поставок.
В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета. После этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом ранее написало издание The Wall Street Journal.
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