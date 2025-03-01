В США раскрыли, как Зеленский и его команда обогатились за счет оружия

Карлсон: Киев продавал американское оружие на черном рынке за одну пятую от цены

02 марта 2025 в 04:07 Размер текста - 17 +

Карлсон обвинил Украину в сбыте американского оружия Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Полученное от США оружие Украина продавала на черном рынке по значительно сниженной стоимости. Незаконными схемами оно сбывалось за 20% от его реальной цены. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. «Украинцы продали поразительное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая палестинских боевиков ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию», — написал Карлсон в соцсети X. Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Также рассматривается вариант временной остановки поставок. В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета. После этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом ранее написало издание The Wall Street Journal. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полученное от США оружие Украина продавала на черном рынке по значительно сниженной стоимости. Незаконными схемами оно сбывалось за 20% от его реальной цены. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. «Украинцы продали поразительное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая палестинских боевиков ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию», — написал Карлсон в соцсети X. Как сообщало URA.RU, президент США Дональд Трамп после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским решил поручить своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Также рассматривается вариант временной остановки поставок. В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета. После этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом ранее написало издание The Wall Street Journal.