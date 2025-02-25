В США раскрыли, сколько еще продержится Украина на фронте

В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета, после этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом сообщили бывшие и нынешние чиновники.
«Без военной помощи США у Украины достаточно оружия, чтобы продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета», — заявили в The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Отмечается, что после указанного срока ВСУ могут столкнуться с нехваткой оружия и неспособностью использовать некоторые из своих самых современных вооружений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 февраля сообщил, что соглашение о прекращении конфликта на Украине может быть заключено в ближайшие шесть месяцев, а, возможно, даже раньше, передает 360.ru. Позже, 24 февраля, глава США Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта возможно в ближайшие несколько недель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.