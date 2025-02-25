В США раскрыли, сколько еще продержится Украина на фронте

WSJ: Киев сможет продолжать сражаться без военной помощи США до лета
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Украинцы могут снизить темпы ведения боевых действий после лета 2025 года
Украинцы могут снизить темпы ведения боевых действий после лета 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета, после этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом сообщили бывшие и нынешние чиновники.

«Без военной помощи США у Украины достаточно оружия, чтобы продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета», — заявили в The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Отмечается, что после указанного срока ВСУ могут столкнуться с нехваткой оружия и неспособностью использовать некоторые из своих самых современных вооружений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 февраля сообщил, что соглашение о прекращении конфликта на Украине может быть заключено в ближайшие шесть месяцев, а, возможно, даже раньше, передает 360.ru. Позже, 24 февраля, глава США Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта возможно в ближайшие несколько недель.

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В текущем темпе ведения боевых действий и без военной помощи от США Украина продержится до лета, после этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Об этом сообщили бывшие и нынешние чиновники. «Без военной помощи США у Украины достаточно оружия, чтобы продолжать боевые действия в нынешнем темпе до лета», — заявили в The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Отмечается, что после указанного срока ВСУ могут столкнуться с нехваткой оружия и неспособностью использовать некоторые из своих самых современных вооружений. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 февраля сообщил, что соглашение о прекращении конфликта на Украине может быть заключено в ближайшие шесть месяцев, а, возможно, даже раньше, передает 360.ru. Позже, 24 февраля, глава США Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование украинского конфликта возможно в ближайшие несколько недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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