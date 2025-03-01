Литва пообещала, что купит оружие для Украины у самой Украины

Литва планирует закупить вооружение у властей Киева на сумму 20 миллионов евро для передачи его армии Украины, сообщило Министерство обороны Литвы. Глава литвийской Минобороны Довиле Шакалене обсудила этот план во время встречи с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным.
«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На это выделено 20 млн евро. Запланировано эти инвестиции наращивать», — приводятся в сообщении слова Шакалене на сайте ТАСС.
Кроме того, Литва рассматривает возможности совместного производства вооружения с Украиной на своей территории. Детали проекта пока остаются конфиденциальными, но подчеркивается высокий потенциал украинской оборонной промышленности и ее экспертиза, которые будут использованы в совместных проектах.
Литва поддерживает Украину в оборонных вопросах, предоставляя военную помощь, включая бронетранспортеры, военные грузовики и системы ПВО. За время конфликта Литва оказала Киеву помощь на сумму более 1,5 млрд евро, в том числе 768 млн евро в виде военной помощи. Вильнюс обязался выделять 0,25% своего ВВП для поддержки обороны Украины, что составляет приблизительно 190 млн евро в год.
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