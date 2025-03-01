01 марта 2025

Литва пообещала, что купит оружие для Украины у самой Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Закупка оружия для ВСУ - часть политики по поддержке оборонного комплекса
Закупка оружия для ВСУ - часть политики по поддержке оборонного комплекса Фото:

Литва планирует закупить вооружение у властей Киева на сумму 20 миллионов евро для передачи его армии Украины, сообщило Министерство обороны Литвы. Глава литвийской Минобороны Довиле Шакалене обсудила этот план во время встречи с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным.

«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На это выделено 20 млн евро. Запланировано эти инвестиции наращивать», — приводятся в сообщении слова Шакалене на сайте ТАСС.

Кроме того, Литва рассматривает возможности совместного производства вооружения с Украиной на своей территории. Детали проекта пока остаются конфиденциальными, но подчеркивается высокий потенциал украинской оборонной промышленности и ее экспертиза, которые будут использованы в совместных проектах.

Литва поддерживает Украину в оборонных вопросах, предоставляя военную помощь, включая бронетранспортеры, военные грузовики и системы ПВО. За время конфликта Литва оказала Киеву помощь на сумму более 1,5 млрд евро, в том числе 768 млн евро в виде военной помощи. Вильнюс обязался выделять 0,25% своего ВВП для поддержки обороны Украины, что составляет приблизительно 190 млн евро в год.

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Литва планирует закупить вооружение у властей Киева на сумму 20 миллионов евро для передачи его армии Украины, сообщило Министерство обороны Литвы. Глава литвийской Минобороны Довиле Шакалене обсудила этот план во время встречи с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным. «Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На это выделено 20 млн евро. Запланировано эти инвестиции наращивать», — приводятся в сообщении слова Шакалене на сайте ТАСС. Кроме того, Литва рассматривает возможности совместного производства вооружения с Украиной на своей территории. Детали проекта пока остаются конфиденциальными, но подчеркивается высокий потенциал украинской оборонной промышленности и ее экспертиза, которые будут использованы в совместных проектах. Литва поддерживает Украину в оборонных вопросах, предоставляя военную помощь, включая бронетранспортеры, военные грузовики и системы ПВО. За время конфликта Литва оказала Киеву помощь на сумму более 1,5 млрд евро, в том числе 768 млн евро в виде военной помощи. Вильнюс обязался выделять 0,25% своего ВВП для поддержки обороны Украины, что составляет приблизительно 190 млн евро в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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