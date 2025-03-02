«Против лома нет приема»: Семенович пожалела об уменьшении груди

Анна Семенович призналась, что зря сделала операцию по уменьшению груди
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал VII чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России». Челябинск, семенович анна
Семенович призналась, что делала операцию напрасно Фото:

Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович выразила сожаление по поводу своего давнего решения уменьшить грудь. Она поддалась эмоциям и сделала операцию, которую теперь считает неоправданной. Об этом артистка заявила в интервью журналистам накануне своего 45-летия.

«Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям… Так что эта операция была лишней, по сути. Как говорится, против лома нет приема: все вернулось на круги своя», — сказала Семенович в беседе с изданием МК.RU.

Семенович пыталась уменьшить грудь из-за повышенного внимания общественности. Это, по ее словам, мешало ей получить признание в профессиональных сфере — в спорте, шоу-бизнесе и актерском мастерстве.

Также Семенович отметила, что вынуждена делать массаж спины, чтобы справляться с зажимами и болями. При этом она сталкивается со сложностями подбора одежды, приобретая большие размеры, которые впоследствии ушиваются швеей.

Как сообщало URA.RU ранее, Семенович высказалась о своей свадьбе, которая должна состояться в 2025 году. Певица встречается c предпринимателем Денисом Шреером.

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Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович выразила сожаление по поводу своего давнего решения уменьшить грудь. Она поддалась эмоциям и сделала операцию, которую теперь считает неоправданной. Об этом артистка заявила в интервью журналистам накануне своего 45-летия. «Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям… Так что эта операция была лишней, по сути. Как говорится, против лома нет приема: все вернулось на круги своя», — сказала Семенович в беседе с изданием МК.RU. Семенович пыталась уменьшить грудь из-за повышенного внимания общественности. Это, по ее словам, мешало ей получить признание в профессиональных сфере — в спорте, шоу-бизнесе и актерском мастерстве. Также Семенович отметила, что вынуждена делать массаж спины, чтобы справляться с зажимами и болями. При этом она сталкивается со сложностями подбора одежды, приобретая большие размеры, которые впоследствии ушиваются швеей. Как сообщало URA.RU ранее, Семенович высказалась о своей свадьбе, которая должна состояться в 2025 году. Певица встречается c предпринимателем Денисом Шреером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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