ВС РФ освободили 5 квадратных километров у границы ДНР и Запорожской области

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Владимир Рогов отметил успех ВС РФ на границе ДНР и Запорожской области
Владимир Рогов отметил успех ВС РФ на границе ДНР и Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ продолжили наступление с места, где ранее был освобожден населенный пункт Бурлацкое в ДНР, двигаясь на север к селу Веселое и освободили приблизительно пять квадратных километров территории на границе ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«После освобождения Бурлацкого наши войска развивают успех, освободили порядка пяти квадратных километров на север в направлении населенного пункта Веселое», — сказал он ТАСС. Минобороны РФ 1 марта выпустило видеоматериалы, демонстрирующие боевые действия штурмовиков 127-й бригады группировки «Восток», которые освободили село Бурлацкое от украинских военных.

Российские войска ранее освободили село Бурлацкое, после чего продолжили операции в этом регионе. Владимир Рогов сообщил о зачистке села. Это наступление является частью более широкой операции ВС РФ, в ходе которой было освобождено около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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ВС РФ продолжили наступление с места, где ранее был освобожден населенный пункт Бурлацкое в ДНР, двигаясь на север к селу Веселое и освободили приблизительно пять квадратных километров территории на границе ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «После освобождения Бурлацкого наши войска развивают успех, освободили порядка пяти квадратных километров на север в направлении населенного пункта Веселое», — сказал он ТАСС. Минобороны РФ 1 марта выпустило видеоматериалы, демонстрирующие боевые действия штурмовиков 127-й бригады группировки «Восток», которые освободили село Бурлацкое от украинских военных. Российские войска ранее освободили село Бурлацкое, после чего продолжили операции в этом регионе. Владимир Рогов сообщил о зачистке села. Это наступление является частью более широкой операции ВС РФ, в ходе которой было освобождено около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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