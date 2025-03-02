ВС РФ продолжили наступление с места, где ранее был освобожден населенный пункт Бурлацкое в ДНР, двигаясь на север к селу Веселое и освободили приблизительно пять квадратных километров территории на границе ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«После освобождения Бурлацкого наши войска развивают успех, освободили порядка пяти квадратных километров на север в направлении населенного пункта Веселое», — сказал он ТАСС. Минобороны РФ 1 марта выпустило видеоматериалы, демонстрирующие боевые действия штурмовиков 127-й бригады группировки «Восток», которые освободили село Бурлацкое от украинских военных.
Российские войска ранее освободили село Бурлацкое, после чего продолжили операции в этом регионе. Владимир Рогов сообщил о зачистке села. Это наступление является частью более широкой операции ВС РФ, в ходе которой было освобождено около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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