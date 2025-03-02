Несмотря на санкции: европейская страна стала одним из лидеров по торговле в Россией

В 2024 году Италия впервые с 2015 года вошла в тройку лидеров торговых партнеров России в Европе. Однако основными остались Белоруссия и Германия, согласно анализу, основанному на данных национальных статистических служб и официальных заявлениях.
«Италия по итогам прошлого года — даже несмотря на снижение товарооборота на 10%, до 8,4 миллиарда долларов — стала третьим основным торговым партнером России в Европе», — сообщает РИА Новости. Они отмечают, что крайний раз такое событие было зафиксировано в 2015 году.
Белоруссия заняла первое место среди европейских торговых партнеров России второй год подряд, увеличив товарооборот на 7,4% до рекордных 57,6 миллиарда долларов. Германия, несмотря на сокращение торговли на почти 22%, заняла второе место с объемом в 9,5 миллиарда долларов.
Общий объем торговли России с европейскими странами составил 139,4 миллиарда долларов, по данным РИА Новости. Однако Федеральная таможенная служба (ФТС) указывает на несколько большую цифру в 141,5 миллиарда долларов за 2024 год. Издание отмечает, что разница может быть обусловлена различиями в методиках подсчета.
В прошлом году Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза (ЕС), несмотря на общее снижение товарооборота с ЕС. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Среди стран, с которыми увеличилась торговля, оказались Франция и Ирландия. Самый значительный рост торговли зафиксирован с Ирландией — объем торговли увеличился в 1,5 раза и достиг 743,4 миллиона евро. Этот рост стал заметным на фоне общего снижения товарооборота между Россией и Евросоюзом, которое в прошлом году составило 24%, достигнув минимума с 1999 года.
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