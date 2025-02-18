Россия нарастила торговлю с пятью странами ЕС на фоне санкций

В прошлом году Россия нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза, несмотря на общее снижение товарооборота с ЕС. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Среди стран, с которыми увеличилась торговля, оказались Франция и Ирландия.
«Примерно на 31% увеличился российско-хорватский товарооборот и по итогам года составил 367,9 миллиона евро. Торговля России с Францией выросла за год на 9,4% и составила почти 6 миллиардов евро, со Словенией — на 2%, до 1,3 миллиарда, а со Швецией — на 1,4%, до 873 миллионов евро», — передает РИА Новости данные статистики.
Самый значительный рост торговли зафиксирован с Ирландией — объем торговли увеличился в 1,5 раза и достиг 743,4 миллиона евро. Этот рост стал заметным на фоне общего снижения товарооборота между Россией и Евросоюзом, которое в прошлом году составило 24%, достигнув минимума с 1999 года.
На фоне антироссийских санкций со стороны ЕС также сообщалось об увеличении товарооборота между Россией и Китаем. На январь 2025 года он достиг нового рекордного уровня, составив 245 миллиардов долларов. Особенно заметен рост экспорта медного концентрата, природного газа и ядерного топлива.
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