Грандиозные масленичные гуляния проходят 2 марта в Ялуторовске (Тюменская область). Здесь на соревнованиях выпекают гигантские трехметровые блины, на которые ушло сотни литров молока и муки. Подробности с места проведения мероприятия сообщает корреспондент URA.RU.
«Началось выпекание трехметровых блинов на Масленицу. 350 килограмм муки и 350 литров молока предоставили партнеры для заготовки теста», — поделился корреспондент URA.RU.
Огромную конструкцию с блином вращают над огнем с помощью крана. Так называемая сковорода разогрета до 220 градусов. На один блин уходит четыре ведра теста. В состязании принимают участие команды из Нягани (ХМАО) и Губкинского (ЯНАО). Главная задача участников — перевернуть блин.
Чуть ранее уже состоялся забег со сковородками. По правилам, участники забега должны были пробежать эстафету, не уронив блин со сковороды. На главной площади уже установлено огромное чучело — все готовятся провожать зиму. Гости праздника могут посетить «Ярмарку мастеров», где представлено множество ярких и оригинальных сувениров.
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