Пескова приятно удивила новая позиция США по украинскому вопросу

Песков: голосование РФ и США за одну резолюцию по Украине казалось невозможным
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Россия и США проголосовали за резолюцию ООН по Украине
Россия и США проголосовали за резолюцию ООН по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что Россия и США поддержали одну и ту же резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН) по украинскому конфликту. Он сказал, что такое невозможно было представить.

«Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить», — отметил Песков в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее Генеральная ассамблея ООН рассмотрела две резолюции по Украине: одну, предложенную западными странами и Киевом, и другую, предложенную США. Первую из них поддержали 93 страны, против высказались 18, а 65 стран воздержались. Среди стран, проголосовавших против, были Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Турция и Сербия наряду с странами Евросоюза поддержали этот документ.

Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных Наций по Украине, предложенная США, является отправной точкой для урегулирования конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Одновременно он предостерег от излишних ожиданий по поводу скорейшего мирного урегулирования конфликта и подчеркнул необходимость восстановления «конструктивного сотрудничества между ключевыми мировыми игроками в области европейской и международной безопасности.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что Россия и США поддержали одну и ту же резолюцию Организации Объединенных Наций (ООН) по украинскому конфликту. Он сказал, что такое невозможно было представить. «Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить», — отметил Песков в видеоинтервью, опубликованном в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее Генеральная ассамблея ООН рассмотрела две резолюции по Украине: одну, предложенную западными странами и Киевом, и другую, предложенную США. Первую из них поддержали 93 страны, против высказались 18, а 65 стран воздержались. Среди стран, проголосовавших против, были Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Турция и Сербия наряду с странами Евросоюза поддержали этот документ. Резолюция Совета безопасности Организации Объединенных Наций по Украине, предложенная США, является отправной точкой для урегулирования конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Одновременно он предостерег от излишних ожиданий по поводу скорейшего мирного урегулирования конфликта и подчеркнул необходимость восстановления «конструктивного сотрудничества между ключевыми мировыми игроками в области европейской и международной безопасности.
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