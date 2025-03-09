Чем опасна Кровавая Луна 14 марта 2025: мнение астролога

14 марта 2025 года состоится полнолуние, которое окажет влияние на многие сферы в жизни людей. Кроме того, нас ждет одно из самых ярких астрономических событий года — полное лунное затмение. Луна пройдет через тень Земли и окрасится в глубокий красный оттенок, создавая эффект «Кровавой Луны». В беседе с корреспондентом URA.RU астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак рассказал о том, чего опасаться в этот период, что можно и нельзя делать.
Что такое полнолуние
Полнолуние наблюдается каждый месяц, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая обращенное к нам полушарие спутника. Это явление позволяет видеть полный лунный диск в ночное время.
Лунный цикл продолжается примерно 30 дней. В первые 15 дней Луна нарастает, достигая пика в виде полнолуния, после чего в течение следующих 15 дней ее видимая часть уменьшается. Конец цикла, наступающий на 30-й лунный день, отличается минимальной освещенностью ночного неба.
Полнолуние 14 марта 2025: что можно и нельзя делать
Полнолуние в знаке Девы состоится 14 марта 2025 года в 09:56 по мск, рассказал астролог Борис Зак. По его словам, до этого дня нужно прикладывать максимум усилий для достижения поставленных задач, а после 14 марта анализировать сделанное.
«Само по себе полнолуние — это пиковая точка энергии месяца. После полнолуния энергия человека постепенно начинает убывать. А это значит, что до 14 марта важно успеть сделать максимум в своих текущих делах и проектах. Начиная с этого дня уделять больше внимания анализу и тому, чтобы избавляться от того лишнего, что успели набрать в первой половине марта», — сообщил эксперт.
Он также отметил, что 15 марта начнется период ретроградного Меркурия, который совпадет с периодом ретроградной Венеры. И такое положение двух планет только усиливает рекомендацию — сделать все по-максимуму до полнолуния.
«Знак Девы, в котором произойдет полнолуние, отвечает за наше здоровье, рутинные задачи как дома, так и на работе, за наших подчиненных и наделяет нас особой расчетливостью и вниманию к мелочам. А это значит, что до 29 марта, до новолуния, эти вопросы будут самыми важными в нашей жизни», — сообщил Борис Зак.
По его мнению, с учетом ретроградности Меркурия и Венеры и полнолуния в Деве в период с 14 марта по 29 марта важно особое внимание уделить вопросам анализа состояния вашего здоровья, анализа отношений с подчиненными, поиска ошибок в рабочих и домашних процессах. Венера еще рекомендует анализировать отношения, а Меркурий — внимательно проверять все документы, отметил астролог.
Также он отметил, что важно заниматься именно анализом. Принимать какие-то решительные действия для исправления найденных ошибок или для поправки здоровья можно будет не раньше середины апреля.
Почему 14 марта Луна будет кровавой
14 марта также состоится лунное затмение. Это происходит когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на спутник. В этот момент солнечный свет, проходящий через атмосферу Земли, рассеивается. Коротковолновые синие лучи рассеиваются сильнее, а длинноволновые красные достигают Луны, окрашивая ее в багровый цвет. Именно поэтому такое явление называют «кровавой Луной».
Где можно увидеть лунное затмение 14 марта 2025
Полное солнечное затмение, которое произойдет 14 марта 2025 года, обещает стать выдающимся астрономическим событием. Продолжительность полной фазы затмения составит приблизительно 65 минут, что является одним из самых длительных периодов затмения в течение года.
Наблюдать это явление можно будет в Северном полушарии, в том числе на территории России, а также в определенных регионах Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Однако стоит отметить, что условия видимости затмения будут зависеть от местного времени и расположения Луны относительно горизонта.
Полное лунное затмение 14 марта 2025 года пройдёт в несколько этапов:
- Полутеневая фаза начнется: 09:26 UTC (12:26 по московскому времени, UTC+3).
- Полная фаза ("кровавая Луна"): с 09:57 до 10:02 UTC (12:57–13:02 по Москве).
- Полутеневая фаза завершится: 10:31 UTC (13:31 по Москве).
В европейской части России пик затмения (12:57–13:02 по Москве) увидеть не получится, так как Луна в это время будет ниже горизонта. Жителям этих регионов лучше наблюдать за Луной утром 14 марта, до рассвета. На Дальнем Востоке (UTC+10) затмение начнется в 19:26 по местному времени, а полная фаза продлится с 19:57 до 20:02.
Что можно и нельзя делать в лунное затмение
В этот период нельзя давать в долг, брать кредиты, проводить операции. Также не рекомендуется принимать важные решения: свататься, жениться или разводиться, менять место жительства. В это время рекомендуется заняться медитацией или духовными практиками, дать организму отдохнуть. Также полезно в период лунного затмения вводить новые привычки и прислушиваться к интуиции, анализировать жизненные ситуации.
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