В ЦИК Абхазии заявили, что нарушения не повлияют на исход выборов

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан признал наличие нарушений в ходе выборов президента Абхазии. Однако он подчеркнул, что они не смогли повлиять на результаты избирательного процесса.
«Разрыв между кандидатами составляет более 13-14%. Поэтому на итоги выборов нарушения никак не могут повлиять», — сказал Маршан.
Бадра Гунба был избран новым президентом Абхазии, сообщил ЦИК Абхазии. Он набрал 54,73% голосов, сообщил Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии. Адгур Ардзинба набрал 41,54%. Сегодня в республике завершился второй тур голосования.
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