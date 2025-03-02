В ЦИК Абхазии заявили, что нарушения не повлияют на исход выборов

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ЦИК Абхазии признал нарушения на выборах в президенты республики
ЦИК Абхазии признал нарушения на выборах в президенты республики Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан признал наличие нарушений в ходе выборов президента Абхазии. Однако он подчеркнул, что они не смогли повлиять на результаты избирательного процесса.

«Разрыв между кандидатами составляет более 13-14%. Поэтому на итоги выборов нарушения никак не могут повлиять», — сказал Маршан. 

Бадра Гунба был избран новым президентом Абхазии, сообщил ЦИК Абхазии. Он набрал 54,73% голосов, сообщил Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии. Адгур Ардзинба набрал 41,54%. Сегодня в республике завершился второй тур голосования.

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Председатель ЦИК Дмитрий Маршан признал наличие нарушений в ходе выборов президента Абхазии. Однако он подчеркнул, что они не смогли повлиять на результаты избирательного процесса. «Разрыв между кандидатами составляет более 13-14%. Поэтому на итоги выборов нарушения никак не могут повлиять», — сказал Маршан.  Бадра Гунба был избран новым президентом Абхазии, сообщил ЦИК Абхазии. Он набрал 54,73% голосов, сообщил Дмитрий Маршан на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК Абхазии. Адгур Ардзинба набрал 41,54%. Сегодня в республике завершился второй тур голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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