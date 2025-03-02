Лавров назвал Зеленского предателем еврейского народа

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Зеленский превратился в «чистого нациста» после прихода к власти, заявил Лавров
Зеленский превратился в «чистого нациста» после прихода к власти, заявил Лавров Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«За полгода [Зеленский] превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа», — отметил Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда». По его словам, глава Украины полностью изменил свою позицию с момента прихода к власти. Изначально он выступал за мир и культурное единение, говоря, что русский язык — «наш общий язык, наша общая культура», а теперь изменил свое мнение «на 180 градусов».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X назвал Владимира Зеленского «киевским вором» и «патологическим лжецом», заявив, что он надоел американскому лидеру Дональду Трампу своими махинациями. По его словам, Трамп прав на 200%, говоря о том, что Зеленский — обанкротившийся клоун.

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Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «За полгода [Зеленский] превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа», — отметил Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда». По его словам, глава Украины полностью изменил свою позицию с момента прихода к власти. Изначально он выступал за мир и культурное единение, говоря, что русский язык — «наш общий язык, наша общая культура», а теперь изменил свое мнение «на 180 градусов». Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X назвал Владимира Зеленского «киевским вором» и «патологическим лжецом», заявив, что он надоел американскому лидеру Дональду Трампу своими махинациями. По его словам, Трамп прав на 200%, говоря о том, что Зеленский — обанкротившийся клоун.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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