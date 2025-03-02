Украинский лидер Владимир Зеленский после прихода к власти превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«За полгода [Зеленский] превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа», — отметил Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда». По его словам, глава Украины полностью изменил свою позицию с момента прихода к власти. Изначально он выступал за мир и культурное единение, говоря, что русский язык — «наш общий язык, наша общая культура», а теперь изменил свое мнение «на 180 градусов».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X назвал Владимира Зеленского «киевским вором» и «патологическим лжецом», заявив, что он надоел американскому лидеру Дональду Трампу своими махинациями. По его словам, Трамп прав на 200%, говоря о том, что Зеленский — обанкротившийся клоун.
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