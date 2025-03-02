Президент России Владимир Путин поздравил Бандру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии. Он пожелал ему успехов и выразил надежду на укрепление двухсторонних отношений.
«Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания президентом республики Абхазия. Рассчитываю, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов», — приводит сайт Кремля поздравление Путина.
Президент России пожелал Гунбе успехов на новой должности, крепкого здоровья и благополучия. Он отметил, что победа на выборах, прошедших в условиях свободного волеизъявления, свидетельствует о стремлении абхазских граждан к внутриполитической стабильности и социально-экономическому развитию, которые представляет Гунба.
Выборы в Абхазии проходили в два тура. В первом никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. По итогам голосования во второй тур вышли Бандра Гунба и Адгур Ардзинба. Он состоялся 1 марта. В этот день явка составила 134,5 тысячи избирателей. Для голосования работали 152 избирательных участка в стране и два за рубежом, безопасность обеспечивали более тысячи милиционеров.
В ЦИК Абхазии 2 марта сообщили, что победу одержал Бадра Гунба с 54,73% голосов. Его соперник, Адгур Ардзинба, получил 41,54%. Гунба занимал пост исполняющего обязанностей президента с ноября 2024 года и до января 2025 года, а ранее был вице-президентом республики.
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