«Как бывшая»: советник Трампа пошутил над устроившим скандал Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах 28 февраля ввел себя как «типичная бывшая девушка», которая просто хочет поспорить о том, что было сказано ранее. Такое сравнение привел советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.
«Это как бывшая, которая просто хочет поспорить обо всем, что вы сказали девять лет назад, вместо того чтобы развивать отношения», — заявил Уолтц. Его слова приводит CNN.
Ранее советник Трампа Уолтц заявил, что администрация США сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине и добросовестно вести переговоры. Он подчеркнул, что США нужен другой украинский лидер для ведения дел.
Переговоры Трампа с Зеленским в Белом доме 28 февраля завершились скандалом. Президент США раскритиковал украинского лидера за нежелания заключать мир с Россией. Он также обвинил Зеленского в неуважении и неблагодарности за предоставленную помощь. В итоге встреча, посвященная сделке по редкоземельным металлам, закончилась досрочным отъездом украинской делегации из США.
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